Haagse raad: alle trams moeten dezelfde kleur krijgen Een tram van HTM komt aan op het perron bij Den Haag Centraal. (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - De trams in Den Haag moeten allemaal dezelfde kleur krijgen. Dat wil althans de Haagse gemeenteraad. Nu rijden er nog trams in diverse kleurencombinaties rond. De politiek vindt dat daar een einde aan moet komen. Dat mede naar aanleiding van een reportage van Omroep West over de kleuren van de trams en bijbehorende peiling, waaruit blijkt dat 64 procent van de deelnemers graag wit-rode of beige-rode trams wil.

Dat werd donderdagavond duidelijk tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Daarin werd gesproken over de eisen die worden gesteld aan de nieuwe trams die binnenkort worden aangeschaft. ChristenUnie/SGP diende een voorstel in dat het stadsbestuur opdraagt zich bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag in te spannen voor een 'uniforme kleurstelling' van de HTM-trams in de regio én dat dit ook kleuren moeten zijn die bij 'onze HTM' passen.

Directeur: liefst wit met rood accent In de reportage van Omroep West verklaarde HTM-directeur Jaap Bierman ook voorstander te zijn van één kleur voor alle bussen en trams in de stad. Het liefst wit met een rood accent. Tot dusver leek het erop dat de nieuwe trams zeer waarschijnlijk de kleuren van R-Net krijgen: donkergrijs-rood. Dit om duidelijk te maken dat het om grensoverschrijdend openbaar vervoer gaat. Bierman is hier geen voorstander van, omdat voertuigen in deze kleurencombinatie minder goed zichtbaar zijn.

'Wat is de HTM-kleur?' De Haagse wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) wees er tijdens de raadsvergadering wel op dat de HTM-trams in het verleden al vele kleuren hebben gehad. 'Wat is de HTM-kleur? Zegt u het maar…' Toch beloofde hij de Haagse wens kenbaar te gaan maken bij de metropoolregio. Die gaat over het openbaar vervoer.

