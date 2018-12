Geldgebrek geen belemmering meer voor nachtje in de winteropvang

DEN HAAG - Het hebben van geen geld, is niet langer een belemmering om een nachtje door te mogen brengen in de nachtopvang tijdens de wintermaanden. In individuele gevallen mogen de medewerkers toch daklozen die niet de benodigde twee euro hebben, toelaten. Maar dat wordt geen standaard, om te voorkomen dat mensen uit andere gemeenten hier gratis komen overnachten.

Dat is de uitkomst van een debat, donderdag in de gemeenteraad, over de opvang in de wintermaanden.

Eerder deze week bleek dat daklozen nu nog twee euro moeten betalen en een pasje moeten tonen om in de opvang te mogen overnachten. PvdA en de belangenbehartiger van dak- en thuislozen én verslaafden: Straat Consulaat, verklaarden maandag dat dit drempels kan opwerpen en mensen daarom toch buiten zouden blijven slapen. Een meerderheid in de raad steunde een voorstel van PvdA-raadslid Janneke Holman om de opvang zo te regelen dat er ‘maatwerk’ gaat worden geleverd en dat een gebrek aan geld of legitimatie geen weigeringsgrond meer gaan vormen.



Niet per definitie gratis

Maar dat betekent niet dat de opvang per definitie gratis wordt, aldus wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, maatschappelijke opvang). Volgens hem zou dat een 'aanzuigende werking' hebben.

Den Haag kent in de winter twee voorzieningen voor daklozen. Zodra het kwik gaat dalen en de gevoelstemperatuur onder nul duikt, gaat in Den Haag de winterregeling voor daklozen in. Ze mogen dan gratis en zonder zich te legitimeren naar de nachtopvang. Maar de rest van de winter – van 1 november tot en met 31 maart - moeten daklozen twee euro betalen en een speciaal pasje halen voor een nachtje in een stapelbed aan bijvoorbeeld de Zilverstraat.





Drempels schrikken mensen af

Niet ideaal vond de PvdA. 'Deze drempels schrikken mensen af. Mensen die het vertrouwen in de overheid en instanties kwijt zijn, die heel huiverig zijn om ergens aan te kloppen. En wij willen juist dat die mensen binnen slapen en daar moeten geen drempels voor zijn,' aldus PvdA-raadslid Janneke Holman. Het Straat Consulaat was het daarmee eens. Woordvoerder Jeroen van Es: 'We willen zo min mogelijk drempels, zodat hulp hen zo goed mogelijk kan bereiken en ze zo snel mogelijk verder worden geholpen. En een eigen bijdrage helpt daar niet bij,' stelde hij maandag.

