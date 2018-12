Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Masseur langer vast na betasten klanten Een massage | Foto: ANP 23436573

LEIDEN - De raadkamer van de Haagse rechtbank heeft donderdag het voorarrest van een 46-jarige inwoner van Voorschoten met negentig dagen verlengd. De man wordt ervan verdacht als masseur in een praktijk in Leiden vier vrouwen in de schaamstreek te hebben betast.

Begin december deed een vrouw aangifte tegen de man waarna hij nog dezelfde dag werd aangehouden. Zelf zegt hij erover dat hij tijdens een massage is 'uitgeschoten'. De politie startte een onderzoek naar aanleiding van deze aangifte. Dat onderzoek heeft inmiddels geresulteerd in drie nieuwe aangiftes van vergelijkbare feiten die de man eerder zou hebben gepleegd. LEES OOK: 'Ik schoot uit bij de massage', justitie eist maanden cel tegen fysiotherapeut in misbruikzaak