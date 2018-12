Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











West Wekker: Racen met een zeilwagen en moord in de shishalounge De Zeilwagen | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - Goedemorgen! De kortste dag van het jaar vandaag. Toch gebeurt er genoeg. Zo komt de moord in Haagse shishalounce vandaag voor de rechter in een pro formazitting. Daarnaast gaat autocoureur Jan Lammers tussen Scheveningen en Wassenaar racen in een replica van een zeilwagen uit 1602.

Dit kun je vandaag verwachten:

Vandaag vliegt een replica van Simon Stevins zeilwagen uit 1602 over het strand. Topcoureur Jan Lammers zit aan boord en raast over het strand van Scheveningen naar Wassenaar. Leerlingen van het ROC Mondriaan in Den Haag zijn het afgelopen jaar druk bezig geweest met de bouw van de wagen.

Vandaag is een pro-formazitting in de zaak over de moord in een Haagse shishalounge in april van dit jaar. In de nacht van 7 op 8 april werd de 17-jarige Azad Sahin neergeschoten tijdens een ruzie in shishalounge VLVT aan de Laan van Meerdervoort. Na iets meer dan een dag overleed de jongen aan zijn verwondingen. De vermoedelijke schutter is een 20-jarige Rotterdammer.

Het weer:

Vandaag krijgen we wat regen en aan zee een krachtige of harde zuidwestenwind kracht 6 A 7. Het wordt met 13° wel zeer zacht.



Beeld: Meteogroup

Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan Vandaag krijgen we wat regen en aan zee een krachtige of harde zuidwestenwind kracht 6 A 7. Het wordt met 13° wel zeer zacht.Ga je vandaag met de auto op pad? Check dan hier de files. Dit moet je ook nog weten:

Vandaag is de kortste dag van het jaar. Rond 08.45 uur wordt het licht en rond half vijf is dat alweer gedaan.

35 jaar geleden bezorgde Spanje Nederland een voetbaltrauma. De voetballers afkomstig van het Iberische schiereiland wonnen met 12-1 van laagvlieger Malta waardoor ze op doelsaldo naar het EK van 1984 mochten in plaats van Nederland. Tot op de dag van vandaag is het nog onbekend of de Maltese voetballers waren omgekocht of niet.

Zes jaar geleden was Gangam Style van PSY het eerste filmpje op YouTube dat meer dan een miljard keer werd bekeken. Het Zuid-Koreaanse nummer is inmiddels meer dan 3,2 miljard keer afgespeeld.

Vandaag worden in Den Haag de laatste werkzaamheden verricht aan de Loper Oude Centrum. De naam die de gemeente Den Haag gebruikt voor de weg tussen de Grote Marktstraat en station Holland Spoor. Bekende Haagse straten als de Wagenstraat en Stationsstraat zijn het afgelopen jaar enorm opgeknapt door het project.

Vanavond op TV West: West Sport

TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Deze week is ADO Den Haag-topscorer Nasser El Khayati te gast en gaat Joop Buyt langs bij Kim Holland om haar het hemd van het lijf te vragen. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaalt. TV West Sport trapt het sportweekend af op vrijdagavond! Met wekelijks een vooruitblik op de wedstrijd van ADO Den Haag en een voorproefje van het topamateurvoetbal dat in het weekend op het programma staat. Deze week is ADO Den Haag-topscorer Nasser El Khayati te gast en gaat Joop Buyt langs bij Kim Holland om haar het hemd van het lijf te vragen. Elke vrijdag vanaf 17.00 uur en elk uur herhaalt. Fijne vrijdag!