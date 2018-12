Deel dit artikel:













Persoon te water in Delft brandweer-brandweerauto-haaglanden

DEN HOORN - In Delft is vrijdagmorgen net voor 5.30 uur iemand in het water terechtgekomen. Dat gebeurde bij de Van der Dussenweg. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Duikers van de brandweer hebben het slachtoffer warm gehouden totdat een ambulance kwam. Of het gaat om een man of een vrouw, en hoe erg het slachtoffer eraan toe is kon een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen.