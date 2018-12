Deel dit artikel:













Paard na uren gered uit sloot Na uren lag volledig met modder besmeurde paard weer op de kant | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM - De brandweer is in de nacht van donderdag op vrijdag uren in de weer geweest met het redden van een paard in Leidschendam. Het dier was in een sloot bij het Wilsveen terechtgekomen en kon er niet meer uit. Pas na een reddingsoperatie van ongeveer drie uur stond het dier weer op de kant.

De brandweer zette flink in om het paard uit de modder los te krijgen. Dat mislukte keer op keer. Er werd versterking opgeroepen en uiteindelijk is het dier met een kleine graafmachine op het droge getrokken. Het paard was na afloop koud, moe en volledig besmeurd met modder. Hoe het nu met het dier gaat is niet bekend.