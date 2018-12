Agenten krijgen schoppen en kopstoot in Leiderdorp

LEIDERDORP - Twee agenten zijn donderdagavond mishandeld op de Tollenaersingel in Leiderdorp. Ze grepen in bij een ruzie tussen een man en een vrouw. Bij het aanhouden van de man ging het mis. Eén van de twee werd geschopt, de ander kreeg een kopstoot, schrijft de politie op Facebook.

Na het rustig krijgen van de situatie beledigde de man een van de agenten, waarna hem werd medegedeeld dat hij was aangehouden. De man had hier andere gedachten over en ging het gevecht met de agent aan. Met pepperspray is de man uiteindelijk onder controle gekregen.

Maar de agent heeft wel letsel aan zijn enkel en knie opgelopen en moet de komende weken met krukken lopen. 'Zijn plannen met zijn familie voor deze Kerst kunnen hierdoor niet doorgaan', aldus de politie.



Kopstoot

De andere agent raakte in de politieauto gewond toen de verdachte hem, geboeid en wel, een kopstoot gaf. Hij liep hierbij een gekneusde oogkas en jukbeen op. Ook zijn schouder en elleboog bleken gekneusd te zijn.

Tegen de 40-jarige man uit Leiden zal proces-verbaal worden opgemaakt en de recherche doet verder onderzoek. 'Wij staan iedere dag voor u klaar, samen met alle andere hulpverleners. Alstublieft, blijf met uw handen van alle hulpverleners af', zegt de politie.

