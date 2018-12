Hele nacht in de schoolbanken voor het goede doel: 'Ik ben wel moe'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Leerlingen van de Alphense middelbare school Groene Hart Leerpark kregen donderdag op vrijdag de hele nacht een marathonles. Sinds donderdagavond 20.00 uur zitten zij in de schoolbanken om geld in te zamelen voor het goede doel. Twee docenten gaan begin 2019 de Kilimanjaro beklimmen voor War Child.

Vrijdagochtend zijn de leerlingen bezig met de laatste lootjes van de marathonles. Maar zwaar vonden leerlingen Milan en Bo het niet. 'Van 2.00 tot 3.00 uur was het wel echt pittig. Dat uurtje moesten we echt even door, maar daarna ging het wel weer', vertelt een inmiddels vermoeide Milan.

Na zo'n lange nacht op school hebben de leerlingen natuurlijk een lekker ontbijt verdiend, maar dat is voor velen nog een behoorlijke opgave. 'De leerlingen hebben ontzettend veel gegeten vannacht. Heel veel snoep, veel suiker binnengekregen. Het is dus lastig om het ontbijt nu binnen te krijgen, maar sommige leerlingen doen een goede poging', vertelt hun leraar Bas, een van de twee docenten die de Kilimanjaro gaat beklimmen.



Onwijs blij

De leerlingen hebben niet voor niks de hele nacht vakken zoals gym en kunst gevolgd, want vrijdagochtend blijkt dat er 5350 euro is opgehaald. 'Dat is echt fantastisch', zegt Bas. 'Het overtreft al onze verwachtingen, dus we zijn er onwijs blij mee.'

Ook Milan en Bo zijn natuurlijk blij met het opgehaalde bedrag, maar vooral ook om een andere reden. 'Ik ben moe en ook wel blij dat ik naar huis mag', aldus Milan.

