Politie is telefoon moordonderzoek shishalounge kwijt Onderzoek bij shishalounge. | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De politie is een telefoon kwijt in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij in een Haagse shishalounge in april dit jaar. Het toestel bevatte mogelijk belangrijke gegevens over het geweldsincident waarbij de 17-jarige jongen Azad Sahin om het leven kwam. Dat meldt de officier van justitie vrijdag tijdens een zitting in de Haagse rechtbank.

Volgens de officier stuurde de politie de telefoon naar het Nederlands Forensisch Instituut om de beveiliging te kraken, maar is het toestel niet bij het instituut aangekomen. De telefoon was niet van de 20-jarige verdachte Mustaf S. uit Rotterdam. Toch zou het mogelijk belangrijke gegevens bevatten over de schietpartij in de shishalounge op de hoek van de Laan van Meerdervoort en de Tasmanstraat. Mustaf S. was vrijdag niet bij de pro-formazitting.

Meerdere malen geschoten op slachtoffer S. zou in de nacht van zaterdag 7 op zondag 8 april meerdere malen op Azad Sahin geschoten hebben. Die overleed twee dagen later in het ziekenhuis. S. werd op 16 april tijdens een verkeerscontrole aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van moord of doodslag. Tijdens een eerdere pro-formazitting wilde S. niets zeggen over de schietpartij. De zaak wordt op 5 april volgend jaar inhoudelijk behandeld. De shishalounge aan de Laan van Meerdervoort is sinds de schietpartij gesloten. LEES OOK: Gemeente Den Haag sluit omstreden shishalounge VLVT voor onbepaalde tijd