Make-over van Plaats in Den Haag; en Johan de Witt krijgt andere sokkel

DEN HAAG - De Plaats in Den Haag gaat op de schop. De bestrating wordt aangepast en Johan de Witt krijgt een andere sokkel. Het standbeeld op de Plaats in Den Haag, tegenover de Hofvijver, komt op een sokkel met een rand waar bezoekers op kunnen zitten.

De Plaats krijgt nieuwe bestrating waarbij licht natuursteen wordt gebruikt. Verder verdwijnen de trappen en de stenen bollen bij het standbeeld. Het doorgaand verkeer wordt op de Kneuterdijk richting het Korte Voorhout gestuurd. Taxi's en bestemmingsverkeer om te laden en lossen mogen nog wel doorrijden. De auto, fiets en tram zijn wel te gast. De ruimte die hierdoor ontstaat, wordt een wandelgebied en loopt verder door als een punt richting de Hofvijver.

Naast de nieuwe sokkel van het standbeeld van Johan de Witt, zijn de hoogteverschillen eruit gehaald en de natuurstenen bestrating loopt door richting de Hofvijver. Hierdoor ontstaat er een aansluitend wandelgebied tussen het Noordeinde, Plaats en de Korte Vijverberg.



Terrassen

Op de Plaats moet ruimte blijven voor terrassen. De ondernemers gaan volgens de gemeente samen werken aan een beeld-kwaliteitsplan. Dit is een plan waar straks de nieuwe terrassen aan moeten voldoen qua uitstraling en samenhang. De hele herinrichting gaat 3,3 miljoen euro kosten. Wanneer het precies af is, is nog niet bekend.

Wethouder Richard de Mos (Hart voor Den Haag/Groep de Mos) is blij met het ontwerp. De Mos: 'Plaats krijgt weer Haagse allure. Met deze herinrichting zorgen we ervoor dat het winkelend publiek langer vertoeft in de binnenstad. Goed voor de lokale economie en het toerisme.'