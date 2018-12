Eropuit met (klein)kinderen tijdens de kerstvakantie: 5 tips uit de hele regio

REGIO - De zelfgemaakte kerststukjes mogen uit de klas mee naar huis, want het is tijd voor de kerstvakantie! Wat is er allemaal te doen in onze regio? Je kunt naar het kerstcircus, op veel plekken kun je schaatsen en Madurodam laat de vonken ervan afspringen met lichtshow VONK. Eigenlijk is er teveel om op te noemen. We noemen daarom de 5 leukste uitjes in onze regio voor de eerste vakantieweek.

Kerstelfjes spotten

Op zondag 23 december is er in het Haagse Zuiderpark (ingang Vreeswijkstraat) tussen 15.00 en 17.00 uur een kerstspeurtocht. De kosten zijn 5 euro per persoon inclusief een warme choco na afloop. Vooraf aanmelden per mail bij de organisatie.



Komende week in het Zuiderstrandtheater: Woezel & Pip (leeftijd: 2+) en familievoorstelling Alice in Winter Wonderland (leeftijd: 6+). Van 26 december tot en met 4 januari kun je in Theater aan het Spui naar De Sneeuwkoninging van Rabarber (leeftijd:5+).In Theater Dakota is op 23 december de familievoorstelling Tarzan te zien (leeftijd:6+). Na afloop: Dierenmaskers maken en (tip!) neem een oude sok mee om je eigen handpop te knutselen. Tot slot in het Laak Theater: van 22 tot en met 28 december de kerstmusical FAME (leeftijd: 8+).Voor alle ponyliefhebbers uit de regio organiseert Manege Noordland in 's Gravenzande de workshop pony poetsen en zadelen op zaterdag 22 en 29 december en op zaterdag 5 januari. De workshop duurt 2 uur en kost 7 euro per kind. Aanmelden kan via info@manegenoordland.nl.Leiden heeft tot en met 6 januari de Winter Wonderweken . Er kan geschaatst worden, er is een drijvende kerstmarkt, je kan een winterse rondvaart maken en er is een pop-up restaurant geopend in echte Noorse Vikingtenten, compleet met vuurtjes en berenvachten! Op het plein voor de Hooglandse kerk is de nostalgische kermis opgezet, met ouderwetse attracties speciaal voor jonge kinderen. Boerderij 't Geertje is altijd een leuk uitje, maar de boerderij is op zondag 23 december van 12.00 tot 17.00 uur helemaal in kerstsfeer met muziek, een levende kerststal, een kleine kerstmarkt en er kan volop geknutseld worden.