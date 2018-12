Avondwinkels vaker overvallen in 2018

DEN HAAG - Het aantal overvallen op supermarkten is dit jaar gestegen. Dat meldt de politie. Vooral avondwinkels zijn doelwit van overvallers. In 2017 telde Omroep West acht overvallen op avondwinkels, in 2018 waren dat er zestien. Ook zijn er ongeveer acht gewone supermarkten overvallen dit jaar.

Bert van Steeg van Detailhandel Nederland schrikt hiervan. 'Daar zou extra aandacht voor moeten zijn', zegt hij. Hoe het komt dat er zo'n stijging van het aantal overvallen te zien is, blijft voor hem gissen. 'Het kan te maken hebben met de openingstijden en de hoeveelheid personeel in de avondwinkels.'

Van Steeg merkt overigens bij alle winkels een stijging van het aantal overvallen. 'Dat is echt iets om in de gaten te houden', zegt hij. Bij het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) kunnen ze zich ook voorstellen dat avondwinkels een geliefd doelwit zijn. 'Overvallers houden nu eenmaal van donkerte', zegt Jules van Well.



Pinnen en geen cash

Het CBL hamert er bij winkeliers altijd op om zo min mogelijk cash in de winkel te hebben. 'Vraag klanten om te pinnen, dan is er geen of nauwelijks buit', zegt Van Well. 'Maar bij avondwinkels is het misschien moeilijk omdat pinnen wel moet aansluiten bij de klanten die er komen. Als dat een bevolkingsgroep is die altijd met cash betaalt, wordt het al ingewikkelder.'

Landelijk zijn er tot nu toe negentig supermarkten overvallen. Dat zijn winkels van grote ketens en avondwinkels bij elkaar. Vorig jaar waren dat er in heel Nederland 72. Landelijk coördinator overvallen Jos van der Stap zegt dat er binnenkort spoedoverleg is met de supermarkten om te kijken of er extra maatregelen getroffen kunnen worden: 'We moeten scherp blijven op deze vorm van criminaliteit.'

