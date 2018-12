Deel dit artikel:













Finale Robinson geeft Dennis Weening dubbel gevoel: 'Het komt wel goed hoor' Dennis Weening | Foto: Richard Mulder

DEN HAAG - De finale van Expeditie Robinson gaf bij presentator Dennis Weening een dubbel gevoel. Donderdagavond was de laatste aflevering van het seizoen en dat betekent dat Dennis voor het laatst te zien was in het survivalprogramma. Het was zijn laatste klus voor RTL.

Naar aanloop van de finale vertelt Dennis aan mediapartner Den Haag FM dat hij een dubbel gevoel heeft. 'Aan de ene kant vind ik het heel jammer dat het de laatste keer is en dat ik het programma niet meer ga maken', aldus de Hagenaar. 'Maar we zenden live uit vanuit een volle Ziggo Dome, dat lijkt me wel heel vet. Heel lief van RTL dat ze Ziggo Dome voor me hebben afgehuurd.' Volgens Dennis is Expeditie Robinson het mooiste programma dat hij ooit gemaakt heeft. 'Vol trots kijk ik terug op zeven mooie jaren. Bedankt voor alle lieve reacties. Komt wel goed hoor, met die gekke Weening', laat de presentator weten.

Contract niet verlengd In oktober werd bekend dat RTL niet langer met Dennis Weening doorgaat. Volgens RTL is de presentator bezig met het opstarten van zijn eigen bedrijf en dat kan hij niet combineren met de presentatie van Expeditie Robinson. Dennis liet vlak daarna weten dat de uitspraak van RTL niet klopt en dat hij 'voor Robinson alles aan de kant zou zetten'. De presentator vertelde dat zijn contract bij de zender simpelweg niet is verlengd.