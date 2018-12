Deel dit artikel:













Vervuilde olie en filters oorzaak van storingen Maximabrug Alphen Foto: John van der Tol

ALPHEN AAN DEN RIJN - De oorzaak van de recente storingen aan de Maximabrug in Alphen aan den Rijn is bekend. De olie en de filters in de hydraulische installatie zijn vervuild, laat de gemeente weten. Vrijdag wordt de olie vervangen.

De afgelopen dagen had de brug tussen Alphen aan den Rijn en Koudekerk aan den Rijn een aantal keer een technische storing. Schepen konden daardoor niet onder de gesloten brug door. 'Na enkele testen werd duidelijk dat het probleem groter was dan gebruikelijke storingen die voor kunnen komen bij een dergelijke brug', zegt de gemeente. Na onderzoek bleken de olie en de filters van het hydraulische systeem de boosdoeners. Vanwege het vervangen van de olie is vrijdag één rijstrook van de brug afgesloten. Daarna wordt de brugopening getest om te bekijken of het probleem is opgelost.