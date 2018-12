Katwijk blijkt niet zo goed in afval scheiden: proef mislukt

KATWIJK - Een proef in Katwijk om groente-, fruit- en tuinafval (gft) apart in te zamelen, is mislukt. Ondanks hulpmiddelen als composteerbare afvalzakjes en een keukenemmer is de hoeveelheid gft in het restafval hetzelfde gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van de gemeente. Katwijk startte de proef om te onderzoeken welke hulpmiddelen het sorteren van gft het meest stimuleren.

'Wij moeten in 2020 75 procent van ons afval gescheiden inzamelen én het restafval naar 100 kilo per inwoner per jaar reduceren. In Katwijk is dat nu ongeveer 200 kilo per inwoner', stelt wethouder Corien van Starkenburg.

'Het afvoeren van restafval gaat ons steeds meer kosten en gft is relatief zwaar. Daarom is het belangrijk om gft apart van het restafval in te zamelen.'



De proef stopt

De proef duurde een half jaar en werd uitgevoerd op meerdere locaties. Vooraf werd gemeten hoeveel gft er in het restafval zat. Iedere locatie kreeg andere hulpmiddelen om te testen wat helpt om gft apart in te zamelen. Na afloop bleek dat er evenveel gft in het restafval zat. Daarom wordt de proef beëindigd.

Wethouder Van Starkenburg gaat in januari met buurtbewoners in gesprek om te kijken hoe het beter kan.

