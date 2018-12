Minister moet snel beslissen over gratie voor moordenaar 't Koetsiertje

DEN HAAG - De minister moet binnen twee maanden een beslissing nemen over het gratieverzoek van zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz. Dat heeft de rechter bepaald. Yilmaz werd in 1985 veroordeeld tot een levenslange celstraf voor de dodelijke schietpartij in Café t Koetsiertje in Delft, maar hij wil van zijn straf af.

De strijd van Yilmaz duurt al jaren. In de jaren 90 diende hij zijn eerste gratieverzoek in. In 2013 werd zijn zoveelste verzoek opnieuw afgewezen. Vorig jaar vroeg de dader van de Delftse schietpartij opnieuw om kwijtschelding van zijn straf, maar het Openbaar Ministerie (OM) adviseerde de minister om dat verzoek af te wijzen. Yilmaz legde zijn verzoek voor aan het gerechtshof en dat adviseerde in september om de zesvoudig moordenaar wel gratie te verlenen.

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming besloot in november dat hij eerst een uitgebreider advies wilde van het OM en legde het gratieverzoek voorlopig naast zich neer. Daar was Yilmaz het niet mee eens; hij spande een kort geding aan. De rechter heeft nu besloten dat minister Dekker in strijd met de wet heeft gehandeld en binnen twee maanden een voordracht moet schrijven voor het gratieverzoek.



Rechter adviseert minister

De procedure voor een gratieverzoek is ingewikkeld. Veroordeelden kunnen alleen een verzoek doen als de omstandigheden zijn veranderd vergeleken met het moment dat de rechter de straf oplegde. Vervolgens bekijkt de rechter die de straf toentertijd heeft uitgesproken het verzoek en geeft een advies aan de minister.

Als het OM of de rechter een negatief advies afgeeft, wijst de minister het gratieverzoek meestal af. In het geval van Yilmaz adviseerde de rechter positief en het OM negatief. De minister heeft nu twee maanden de tijd om een voordracht te schrijven en die kan positief of negatief uitvallen. Daar heeft de rechter in het kort geding geen uitspraak over gedaan.



Tbs-kliniek

Yilmaz zit sinds 2001 zijn levenslange straf uit in een tbs-kliniek, want hij zou ongeschikt zijn voor normale gevangenschap. Sinds 2002 heeft Yilmaz begeleid verlof. Na een kort geding mocht hij in 2014 ook op onbegeleid verlof. Sinds die tijd heeft Yilmaz een gezin gesticht en is hij gewoon aan het werk.

Op dit moment brengt hij de meeste tijd buiten de kliniek door, zogenoemd transmuraal verlof. Dat betekent dat hij nog wel behandeld wordt en onder toezicht staat. Yilmaz wil dat daar een einde aan komt en diende daarom een gratieverzoek in.