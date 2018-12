Ricardo verrast gamende schoonvader (81)

LEIDEN - De 81-jarige Ted van de Water uit Leiden is al bijna twintig jaar een fanatieke gamer. Maar, zijn computer kan het spel dat hij het liefst speelt eigenlijk niet meer aan. Daardoor moet hij steeds zijn online gamevrienden teleurstellen. En dus bedenkt schoonzoon Ricardo een plan waardoor Ted compleet verrast wordt. Hij geeft Ted op voor de wensactie van Radio 538.

Met een smoes lokt Ricardo van Tongeren zijn schoonvader naar de studio van Radio 538 in Hilversum. 'Hij dacht dat we daar een takelklusje gingen doen', lacht Ricardo.

Als trouwe luisteraar van 538 kent hij de wensactie van de zender en geeft zijn schoonvader op. Want hij vindt dat Ted toe is aan een nieuwe game pc, omdat de oude het spel Diablo niet goed aankan.



'Die rotter heb wat met me uitgehaald'

Eenmaal in de studio bij dj Daniel Lippens wordt Ted langzaam duidelijk wat er aan de hand is. 'Ik denk: Die rotter heb wat met me uitgehaald', zegt Ted wijzend naar zijn schoonzoon. 'Want ik ken hem goed hoor.'

Even later staat Ted naar een gloednieuwe pc te kijken. 'Ik wist op dat moment niet wat ik moest zeggen, zo verbaasd was ik. Maar ik ben er hartstikke blij mee hoor.' Want van een vastlopend spel is nu geen sprake meer. 'Het gaat zo van boem boem boem, dat vliegt heen en weer. Geweldig.'

