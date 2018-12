Man aangehouden na bedreigen ambulancemedewerkers tijdens reanimatie

DEN HAAG - Een 29-jarige man uit Leidschendam is dinsdag in Den Haag opgepakt nadat hij twee weken geleden medewerkers van de ambulancedienst bedreigde. Zij waren op dat moment bezig met een reanimatie, meldt de politie.

Volgens de politie ergerde de man zich aan het feit dat de ambulancemedewerkers tijdens hun reanimatie op het Tarwekamp de weg blokkeerden. Hij kon met zijn auto niet verder rijden en werd daar kwaad om. Hij bedreigde daarop de hulpverleners.

Politieagenten die opgeroepen waren, vonden de man later in de buurt en noteerden zijn persoonsgegevens. Omdat de ambulancemedewerkers nog bezig waren met de reanimatie, konden zij pas later hun verklaring afleggen. Toen bleek pas dat de man verdacht werd van bedreiging.



Voor de rechter

Afgelopen dinsdag werd de man aangehouden toen politieagenten de inzittenden van een personenauto controleerden. Een van de inzittenden bleek de verdachte van de bedreiging te zijn. Hij werd aangehouden en naar het politiebureau gebracht. Na verhoor heeft hij een dagvaarding gekregen. Binnenkort zal hij zich voor de rechter moeten verantwoorden.

