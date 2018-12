Armeens gezin in Haagse kerk moet toch echt het land uit

Het gezin heeft kerkasiel in de Bethelkerk in Den Haag waar een permanente dienst wordt gehouden | Foto: ANP

DEN HAAG - Staatssecretaris Mark Harbers blijft bij zijn standpunt: het Armeense gezin Tamrazyan Nederland moet verlaten. Dat is vrijdag bekend geworden. De staatssecretaris had een speciale bevoegdheid kunnen gebruiken om het gezin te laten blijven, maar hij maakt daarvan geen gebruik.

Het gezin zit sinds eind oktober in de Bethelkerk in Den Haag waar ze kerkasiel hebben gekregen. Eerder zaten ze ondergedoken in een kerk in Katwijk. Het gezin moet Nederland verlaten omdat Armenië volgens de overheid een veilig land is.

In de Bethelkerk wordt dag en nacht een kerkdienst gehouden om uitzetting van de familie te voorkomen. Vrienden en sympathisanten van de familie hadden staatssecretaris Harbers nogmaals gevraagd om zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid te gebruiken. Ook werd extra informatie over Armenië gegeven. Maar volgens een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid verandert dat niets aan het standpunt van de staatssecretaris.



Protestantse Kerk teleurgesteld

Theo Hettema - voorzitter van de Protestantse Kerk Den Haag - reageert teleurgesteld op het besluit. 'Juist vlak voor Kerst - het feest van Gods menslievendheid en vrede - voelen we ons gesterkt om onze verantwoordelijkheid voor de familie Tamrazyan niet te laten varen.' Het kerkasiel in de Bethelkerk blijft daarom doorgaan.

