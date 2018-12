Mirjam Salet waarnemend burgemeester Gouda

GOUDA - Mirjam Salet wordt de waarnemend burgemeester van Gouda. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt haar met ingang van 15 januari 2019. Dat meldt de gemeente op haar website. De huidige burgemeester Milo Schoenmaker wordt bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In het voorjaar van 2019 begint de zoektocht naar een 'vaste' burgemeester.

De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen. De keuze is volgens het bericht op de gemeentewebsite 'in goed overleg gegaan met de fractievoorzitters'.

Na een gesprek over het gewenste profiel heeft de commissaris Salet voorgesteld als kandidaat. De fractievoorzitters hebben haar gesproken en kunnen zich vinden in de voordracht.



Veel bestuurlijke ervaring

Salet is 66 jaar en heeft veel bestuurlijke ervaring. Zo was ze tot september 2018 burgemeester van Nissewaard. In 2015 was zij – na de fusie van de gemeenten Spijkenisse en Bernisse – waarnemend burgemeester van deze gemeente. Van 2007 tot aan de fusie was Salet burgemeester van Spijkenisse.

Daarvoor was zij van 2000 tot 2007 burgemeester van Hoogezand-Sappermeer en van 1993 tot 2000 van 's-Gravendeel. Ook was ze in het verleden wethouder, gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Gorinchem.

