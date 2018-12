Eén telefoontje en 'fietsenhandelaar' Arie zit weer in de problemen

DEN HAAG - Met zijn verhuizing uit Rotterdam had Arie willen ontsnappen aan zijn verleden. Zijn magere postuur en getekende gezicht verraden dat drugs in dat verleden een prominente rol speelden. Arie woont nu wat noordelijker, weg bij zijn foute vrienden van toen. Maar ook in de flat waar hij nu woont, gaat hij met mensen om die zich niet allemaal strikt aan de wet houden. In de rechtszaal blijkt dat Arie alleen hun bijnamen kent, zoals: 'De Kleine'.

Het is een telefoontje van De Kleine waardoor Arie nu in de problemen zit. Hij ligt ziek op de bank als De Kleine belt. Of Arie even iets voor hem wil doen? 'Een klant opvangen, die een fiets wil kopen.' Met tegenzin loopt Arie naar beneden. Daar wordt hij aangehouden omdat hij de fiets -die gestolen blijkt- probeert te verkopen, zegt justitie. Daarvoor zit Arie nu voor de rechter. Maar hij houdt vol dat hij onschuldig is. Hij heeft zelfs een getuige meegenomen.

Een andere beschuldiging bekent hij wel. Het stelen van een accu van een elektrische fiets in de fietsenstalling van een ziekenhuis. De onfortuinlijke eigenaresse zit in de zaal. Ze eist meer dan 700 euro van Arie, voor een nieuwe accu en de schade aan haar fiets. De vrouw -met knieproblemen- moest na de diefstal terugfietsen zonder trapondersteuning.





'Biggie', de getuige op slippers

De bode laat de getuige van Arie binnen. Het is een stevige jongeman van Somalische afkomst. Arie kent hem als 'Biggie'. Hij draagt een dikke camouflagejas, een trainingsbroek en loopt op sokken en badslippers. Voordat Biggie zijn verhaal doet moet hij zweren dat hij de waarheid spreekt. De rechter vraagt hem of hij daarvoor de eed of de belofte wil afleggen.

Biggie is even stil. 'Wat is dat?', vraagt hij verlegen. 'Als je de ene aflegt geloof je in God, bij de ander niet', ligt de rechter uit. 'Die met God', antwoordt Biggie. Als hij de eed heeft afgelegd, drukt de rechter hem op het hart dat liegen onder ede strafbaar is. Biggie snapt het en bevestigt aan de rechtbank dat hij hoorde dat De Kleine belde met Arie en hem vroeg om de fiets aan de koper te laten zien. Als Biggie klaar is met zijn verhaal sloft hij na een kwartier de zaal weer uit.



'Gek dat u ze niet bij naam kent'

De officier van justitie en de rechter verbazen zich dat Arie 'De Kleine' niet bij naam kent. 'Dat vind ik gek', zegt de officier. Zij eist 40 dagen celstraf tegen Arie waarvan 35 dagen voorwaardelijk. Ze ziet dat het beter gaat met hem en de straf dient als waarschuwing mocht hij weer de fout in gaan. Ook vindt ze dat Arie zich weer moet melden bij de reclassering en dat hij de schade van de accu moet betalen.

De advocaat van Arie laat er geen gras over groeien. De strafeis noemt hij 'buitenproportioneel hoog'. Volgens de raadsman heeft Arie zich alleen laten overhalen door De Kleine. De advocaat vraagt zich af waarom de politie, na de aanhouding, niet heeft gekeken in de telefoon van de koper met wie hij belde over de fiets. Was dat met Arie, of met De Kleine? 'Is dat gecheckt?' Hij vindt dat Arie geen blaam treft in deze zaak. Dat hij de accu pikte valt niet te ontkennen, sterker nog Arie heeft het al toegegeven.





'Twijfelachtig dossier' zorgt voor twijfel

'Dit is een twijfelachtig dossier', zegt de rechter als ze beide kanten heeft aangehoord. Zij vindt dat de politie had moeten kijken wie de gestolen fiets op Marktplaats zette en met wie de koper belde. Dat had duidelijkheid kunnen geven over wie de fiets daadwerkelijk wilde verkopen, oordeelt ze. Maar dat is niet gebeurd. 'Eerst dacht ik: dit is wel een heel vreemd alternatief scenario', zegt ze over het verhaal van Arie. 'Maar ik ben gaan twijfelen.' En dus spreekt ze Arie vrij.

Zijn verhaal over de accu - Arie houdt vol dat hij hem per ongeluk meenam - vindt de rechter 'ongeloofwaardig'. Daarvoor krijgt 19 dagen cel, waarvan 14 voorwaardelijk. Na een kleine aanmoediging van de rechter draait Arie zich om en zegt sorry tegen de vrouw van wie hij de accu pikte: 'Het spijt me', zegt Arie. Die van de rechter ook de schade van 700 euro moet vergoeden.





In het kader van de privacy is de naam van de verdachte gefingeerd.





