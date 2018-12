Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Na tien jaar start eindelijk vervanging Sint Sebastiaansbrug De Sint Sebastiaansbrug in Delft. (Foto: Omroep West)

DELFT - De vervanging van de Sint Sebastiaansbrug in Delft start 14 februari 2019. Vanaf die dag is de brug afgesloten voor al het wegverkeer, dat dan wordt omgeleid. De nieuwe brug is naar verwachting in de eerste helft van 2020 klaar. Eind 2020 kan HTM-tramlijn 19 over de nieuwe brug rijden, meldt de gemeente Delft.

De vervanging van de Sint Sebastiaansbrug is al ruim tien jaar een heet hangijzer in Delft. Een eerste ontwerp werd afgekeurd, omdat het te duur was. Vorig jaar werd een goedkoper plan gepresenteerd. De afgelopen maanden is een planning gemaakt van de werkzaamheden. De huidige brug is in slechte staat en vertoont scheuren. De nieuwe brug wordt volgens de gemeente een 'veilige en vlotte verbinding tussen het centrum van Delft en de TU-wijk en TU Delft Campus'. Ook kan hierdoor HTM-lijn 19 eindelijk gaan rijden. De rails voor deze lijn liggen er al jaren, maar pas met de nieuwe brug zal de tram ook echt over de brug rijden.

Geen vrachtverkeer over nieuwe brug Vrachtverkeer mag ook niet over de níeuwe brug rijden. In 2008 besloot het college van burgemeester en wethouders dit te verbieden vanwege de slechte staat van de brug. Eerder dit jaar werd bekend dat dit verbod ook op de nieuwe brug van kracht blijft. Deze keer vanwege de verkeers- en milieueffecten. De gemeente is tevreden met de huidige verkeerssituatie rondom de Sint Sebastiaansbrug. Het vrachtwagenverbod 'functioneert zonder problemen'. Omwonenden hadden al eerder gepleit voor het handhaven van het verbod op vrachtverkeer.

Rijstroken voor wegverkeer en openbaar vervoer De nieuwe Sint Sebastiaansbrug krijgt een doorvaarthoogte van 4,5 meter. Ook krijgt de brug twee keer één rijstrook voor het wegverkeer. Het openbaar vervoer kan gebruikmaken van twee rijstroken. En er komen voet- en fietspaden. De gemeente Delft, provincie Zuid-Holland en Metropoolregio Rotterdam Den Haag betalen de kosten van dit project.