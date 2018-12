Windkracht 6 niet genoeg voor historische zeilwagen: 'Blijkbaar veel meer wind nodig'

DEN HAAG - Wat in het jaar 1602 wel lukte, is deze vrijdag niet gelukt. De replica van de historische zeilwagen van ingenieur Simon Stevin kwam ondanks een flinke wind, gehesen zeilen en het nodige duw- en trekwerk niet van zijn plek. Het was de bedoeling om van Scheveningen naar Wassenaar te rijden.

Vierhonderd jaar geleden zou de zeilwagen met een voor die tijd forse topsnelheid van 40 kilometer per uur over het strand hebben gereden. De wagen werd gebouwd voor prins Maurits van Oranje, die met 27 gasten van Scheveningen naar Petten reed in twee uur tijd. Het origineel bestaat niet meer, en daarom bedachten Jachtclub Scheveningen, Stichting Behoud Schevenings Erfgoed en Muzee Scheveningen om een replica te bouwen.

De nieuwe zeilwagen - drieduizend kilo zwaar, zeven meter lang, 3,25 meter breed en met een zeven meter hoge mast - werd in een jaar tijd gebouwd door zeven leerlingen van het ROC Mondriaan en enkele handige vrijwilligers. In mei werd hij onthuld tijdens het evenement Feest aan Zee, dat viert dat Scheveningen 200 jaar bestaat.



'Het zou moeten lukken'

De verwachtingen zijn vrijdagochtend hooggespannen, want zou het lukken om de zeilwagen aan het rijden te krijgen? 'Het is afhankelijk van de wind, die moet voldoende sterk zijn. In ieder geval windkracht zes à zeven. Ik denk dat we dat wel gaan halen', zegt Paul de Kievit, directeur van Muzee Scheveningen. 'Ook de windrichting is belangrijk. De wind staat vandaag goed, dus het zou eigenlijk moeten lukken.'

Autocoureur Jan Lammers, die voor de gelegenheid mee mag rijden, heeft veel zin in de rit met de zeilwagen: 'Waanzinnig. Ik heb met heel veel gekke dingen gereden, maar dit is nieuw. Er staat lekker veel wind, dus het voelt heel authentiek aan.'



Duwen, duwen en nog eens duwen

Dan is het zover. Iedereen maakt zich klaar voor dé rit. De blokken die de wielen tegenhouden worden verwijderd en de zeilen worden gehesen. Maar er gebeurt nog niets. Dan maar duwen. Ook Omroep West-verslaggever Curt Fortin helpt een handje, maar de zeilwagen gaat maar een paar centimeter naar voren: 'Ik denk dat we er iets langer dan twee uur over doen naar Wassenaar!'

Al het duwen ten spijt, langzamerhand beginnen de initiatiefnemers in te zien dat hun bouwwerk niet gaat rijden. 'We duwen heel hard, maar hij komt amper in beweging. We hebben te weinig druk in de zeilen. Het is spijtig, maar we hebben blijkbaar veel meer wind nodig', zegt Paul de Kievit.



'Zeilen te dicht op elkaar'

De oorzaak wordt gezocht in de bouw van de wagen. 'De replica is een fractie kleiner dan het originele model. De masten staan iets dichter bij elkaar. Het achterste zeil pakt wel wind, maar je hebt meer wind van opzij nodig om ook het voorste zeil in beweging te krijgen', zegt Jan Lammers.

Een shovel trekt de zeilwagen een stukje verder richting de vloedlijn. Daar is het zand een stukje steviger, wat mogelijk kan helpen om de wagen op gang te krijgen. Maar ook hier is de moeite tevergeefs: de zeilwagen zal Wassenaar niet bereiken vandaag.