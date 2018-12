Wil (91) ziet of spreekt haast niemand: Soms denk ik 'kom me maar halen'

DEN HAAG - Wil is blij verrast als ze Johan Overdevest voor haar neus ziet staan. Hij komt haar opzoeken voor het programma 'Ik denk aan jou'. Johan geeft deze dagen kerstpakketten aan mensen die vaak alleen zijn. Deze keer is hij bij Wil: 'Ik heb helemaal niets meer'.

Wil krijgt het pakket van Richard van de Boodschappen Begeleidingsdienst. 'Ik doe elke vrijdag boodschappen met haar hier in het winkelcentrum. Ze heeft nauwelijks familie die zich om haar bekommert.' Wil is donderdag 91 jaar geworden en vraagt zich af en toe af waarvoor ze het allemaal nog doet. 'Soms denk ik, kom me maar halen.'

Maar zodra Richard binnenkomt kan ze haar geluk niet op. Ze is ontzettend blij met het kerstpakket. Meteen haalt Wil de bus slagroom uit de doos, want 'dat had ik bovenaan mijn lijstje staan'.



'Ik denk aan jou'

Eerder verraste Johan al Fred, die eenzaam is na de dood van zijn vrouw. En ging hij langs bij Simone, die na de uitzending hartverwarmende reacties kreeg uit het hele land. Khadija uit Amsterdam nodigde Simone zelfs uit om bij haar Kerst te vieren.

Van 17 t/m 22 december zie je Ik denk aan jou' dagelijks op de site en de app van Omroep West en op zaterdag 22 december is er een uitzending van Ik denk aan jou' met bijzondere ontmoetingen op TV West.