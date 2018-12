Verdachte (19) dodelijk ongeval krijgt rijbewijs nog niet terug

NIEUWVEEN - De 19-jarige automobilist die verdacht wordt van een dodelijke aanrijding met een fietser in Nieuwveen afgelopen juli, krijgt zijn rijbewijs niet terug. De man wilde zijn rijbewijs terug vanwege zijn werk als tractorbestuurder.

Het slachtoffer, een 59-jarige vrouw uit Nieuwveen, werd op de Uiterbuurtweg op haar fiets aangereden en belandde in het water. Ze werd daar 's ochtends rond 07.30 uur gevonden. Ze bezweek later aan haar verwondingen. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de fietser was aangereden door de inmiddels 19-jarige automobilist uit Nieuwveen.

De man zou na het ongeval zijn doorgereden, zonder het slachtoffer hulp te bieden. Het OM beschuldigt hem ervan dat hij onvoorzichtig gereden heeft. Mogelijk hebben een vieze voorruit en de laaghangende zon een rol gespeeld bij het ongeval. De automobilist zou met zijn auto op de fietsstrook zijn beland.



Werk als tractorbestuurder

Het rijbewijs van de automobilist is na de aanrijding in beslag genomen. Tijdens een niet-inhoudelijke zitting vrijdag vroeg de verdachte de rechtbank om hem zijn rijbewijs terug te geven. Als hij niet meer de weg op mag, zou hij ook zijn werk als tractorbestuurder niet kunnen uitoefenen. 'Dan kom ik helemaal thuis te zitten', klaagde hij.

De officier verzette zich tegen de gevraagde teruggave, 'vanwege de ernst van het ongeval'. Daarop besloot de rechtbank dat de man zijn rijbewijs vooralsnog niet terugkrijgt. De inhoudelijke zitting is over enkele maanden.