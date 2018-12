ADO kan prestaties vorige winterstop bijna evenaren: 'Dat is ook de realiteit'

DEN HAAG - Indien het ADO Den Haag zondagmiddag lukt om van Feyenoord te winnen, dan sluit de Haagse voetbalclub een wisselvalige eerste seizoenhelft toch nog goed af. De Residentieclub komt dan op 22 punten, één punt minder dan vorig jaar. 'Dat is ook de realiteit', zegt Groenendijk tijdens de persconferentie in aanloop naar Feyenoord.

Vermoedelijke opstelling:

‘Never change a winning team’, is niet echt een motto dat bij ADO-trainer Fons Groenendijk hoort. Hij heeft het zelf altijd over ‘ever change a winning team’. Toch houdt de Haagse trainer zich tegen Feyenoord aan de eerste uitspraak en starten dezelfde elf spelers als afgelopen week tegen Willem II.



Verwachting ADO-trainer Fons Groenendijk:

‘Wij gaan echt niet zomaar van Feyenoord winnen. Wij moeten reëel blijven, soms zelfs nederig als we tegen topclubs spelen. Wij moeten echt heel goed spelen om te winnen. Of ik teken voor het scenario van vorig seizoen? Nee, want dan teken ik voor een gelijkspel en ik wil altijd spelen om te winnen. Als we zondag winnen heb je één verliespunt minder dan vorig seizoen. Dat is ook de realiteit.’

ADO stond vorig seizoen na zeventien wedstrijden op 23 punten. Dat resulteerde toen in een negende plaats. Wedstrijd 17 verloor ADO toen van PSV (3-0). De laatste wedstrijd voor de winterstop werd toen met 4-0 gewonnen van PEC Zwolle.

Uitgelicht:

De vorige editie tussen ADO Den Haag en Feyenoord eindigde in 2-2 gelijkspel. Het mooiste doelpunt werd toen gemaakt door Aaron Meijers. Over zijn ‘Fifa-goal’ werd nog veel nagesproken.

Mis niks van ADO Den Haag - Feyenoord:

