Is duel met Feyenoord de laatste van El Khayati voor ADO?

Nasser El Khayati te gast in TV West Sport

DEN HAAG - Wordt de wedstrijd tegen Feyenoord aanstaande zondag de laatste van Nasser el Khayati voor ADO Den Haag? De topscorer van de Haagse club wil zich sportief en financieel verbeteren en ziet een transfer naar een andere club wel zitten.

'Nee, ik heb nog geen aanbiedingen gehad van andere clubs', zegt El Khayati vrijdag in TV West Sport. 'Ik wil graag een stap hogerop maken maar als er geen club komt die me bevalt dan blijf ik lekker bij ADO waar ik nog een contract heb tot de zomer van 2020. De top drie van Nederland vind ik interessant maar het buitenland kan natuurlijk ook. De afgelopen transferperiodes heb ik telkens niet voor het geld gekozen, daardoor ben ik ook nog speler van ADO. De sportieve verbetering bleef helaas uit, nu ik bijna dertig ben moet ik zo langzamerhand wel aan het financiële aspect gaan denken.'

Mocht El Khayati dit seizoen bij ADO blijven, dan kijkt hij er naar uit om weer samen te spelen met Ricardo Kishna die bijna hersteld is van een langdurige blessure. De samenwerking tussen beide creatieve spelers leverde mooie momenten bij ADO. 'Ricardo is een balvaste speler met een goede actie en dat geeft mij dan weer de tijd om iets te doen in het veld.'

El Khayati gaat in de uitzending van TV West Sport ook in op z'n periode als havenarbeider in Rotterdam, zijn hoogtepunten bij ADO Den Haag en zijn bedevaartstocht naar Mekka.