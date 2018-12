Fietsenstalling Den Haag CS pas in 2020 in gebruik en 3,5 miljoen euro duurder

DEN HAAG - De megafietsenstalling onder het Koningin Julianaplein in Den Haag gaat pas halverwege 2020 open. Bovendien wordt hij waarschijnlijk ook nog eens 3,5 miljoen euro duurder dan eerder gedacht. Dat schrijft wethouder Robert van Asten (D66, mobiliteit) aan de gemeenteraad.

De wethouder werd direct na zijn aantreden geconfronteerd met een tegenvaller. Hij moest midden juli van dit jaar melden dat de bouw van de stalling met plek voor 8500 fietsen opnieuw was vertraagd. Eerder had diens voorganger Tom de Bruijn dat ook al twee keer gedaan. Diens laatste voorspelling was dat een deel van stalling in september van dit jaar zou opengaan en de rest in december.

Van Asten meldde in de zomer echter dat hij geen datum wilde noemen. Nu is de geplande opening dus over twee jaar. De stalling is al wel over een jaar af, maar mag dan nog niet in gebruik worden genomen. Dit vanwege het risico op vallende objecten tijdens de bouw van de eerste verdiepingen van de gebouwen die bovenop de stalling komen.



Bouwmethode aangepast

De nieuwe wethouder kondigde in juli ook aan dat hij een onderzoek zou laten doen naar de reden voor de vertragingen. Nu blijkt dat een van de oorzaken is dat de aannemer na aanvang van het werk zijn bouwmethode heeft moeten aanpassen. Ook in de gemeentelijke organisatie zijn volgens het onderzoeksbureau verbeteringen aan te wijzen. Zo kan de coördinatie van de onder- en bovenbouw en de snelheid van de afhandeling van wijzigingsvoorstellen beter.

Volgens de gemeente heeft Van Asten zelf ook een paar maatregelen getroffen. Zo komt er één opdrachtgever, die de afstemming tussen onderbouw en bovenbouw gaat regelen.



Afscherming

Hoewel de fietsenstalling eind 2019 gereed is, kan hij pas open als de eerste verdiepingen van het complex dat daarboven verrijst, klaar zijn. Deze verdiepingen vormen dan een veilige afscherming van de entrees van de fietsenstalling daaronder. Dit in het geval er bouwmateriaal naar beneden valt. Toch zijn ook dan nog steeds extra veiligheidsmaatregelen nodig, zoals mogelijk een 'crashdeck' op een gedeelte van het dak van de fietsenstalling.

Van Asten noemt de uitkomsten van het onderzoek in een verklaring 'zeer teleurstellend'. Maar volgens hem is ook sprake van 'een helder signaal' dat 'serieus' moet worden genomen.