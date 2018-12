Deel dit artikel:













Busje balanceert op het randje in Delft Bus in penibele situatie | Foto: District 8

DELFT - In Delft is een bedrijfsbus half in de gracht gerold. De neus van de bus was al in het water toen het voertuig op de rand van de kade van de Lange Geer bleef hangen.

Rond 15.30 had de eigenaar van het busje zijn voertuig langs de gracht geparkeerd. Volgens getuigen wilde de man snel even een pakketje afgeven. Waarschijnlijk was hij in de kerststress vergeten de handrem aan te trekken, want plotsklaps rolde het busje de gracht in. Een berger heeft de bus uit de gracht gehesen. De gracht was tijdens de operatie korte tijd afgesloten. Of de bestuurder van de bus zijn rit kon voortzetten, is niet bekend.