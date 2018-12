Deel dit artikel:













Voor 15 euro een privé-kerstconcert aan de deur Foto: Omroep West

ALPHEN AAN DEN RIJN - Met Kerstmis is het mooi om naar iemand uit te reiken. Iemand die het verdient, iemand die iets extra's nodig heeft. En hoe bijzonder is het om dat met een klarinet, hobo en andere instrumenten te doen. In Alphen aan den Rijn kan dat. Muzikanten van de Alphense Harmonie Arti geven voor 15 euro kleine privéconcerten aan de deur. Als kadootje of voor jezelf.

'Het is ontzettend leuk om te doen. Vooral als je bij mensen komt waar echt iets aan de hand is, zoals ziekte of wat narigheid, dan tover je toch weer een glimlach op iemands gezicht met zo'n muzikale groet,' zegt Bert Gelderblom van Harmoni Arti. Een deel van Harmoni Arti sjeest met een auto door Alphen aan de Rijn en omgeving van opgegeven klant tot klant. Ze gaan ongeveer 20 adressen af. Het geld gebruiken ze om intrumenten te kopen voor de jeugd van Harmonie Arti.