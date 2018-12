Deel dit artikel:













Westland Infra waarschuwt voor nepmonteurs Een blik in de meterkast. | Foto: Omroep West

WESTLAND - Een aantal huishoudens in Westland heeft de afgelopen dagen personen aan de deur gehad die zich voordoen als monteur. Zij willen per se in de meterkast kijken, terwijl daar helemaal geen reden voor is. Onder meer uit De Lier komen dergelijke meldingen. Westland Infra waarschuwt voor deze types.



De netbeheerder voert alleen werkzaamheden uit op afspraak. Wie twijfels heeft over personen aan de deur, wordt geadviseerd om legitimatie te vragen. Die hebben de monteurs van Westland Infra altijd bij zich, meldt een woordvoerder aan mediapartner WOS De woordvoerder laat verder weten dat monteurs van Westland Infra op maandag 24 december sowieso niet aan de deur komen. LEES OOK: Leiderdorpse (89) slachtoffer van babbeltruc; nepmonteur rooft twee portemonnees