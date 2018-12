Prettige Kerst namens de koning en koningin

DEN HAAG - 'Een gezegende Kerst en een gezond en voorspoedig 2019.' Met die woorden wensen koning Willem-Alexander en koningin Máxima alle Nederlanders een goede Kerst.

Daarbij is, via sociale media, een foto van het koninklijke gezin - van fotograaf Erwin Olaf - vrijgegeven. De foto hoort bij een serie portretten die Olaf in maart 2018 maakte.

Eerder deze week waren in Paleis Noordeinde de opnamen voor de Kersttoespraak van de koning. Deze toespraak wordt Eerste Kerstdag uitgezonden.

LEES OOK: