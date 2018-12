Deel dit artikel:













Noeroel Islam moskee wint rechtszaak, vicevoorzitter terecht weggestuurd Ongeregeldheden bij de Noeroel Islam moskee | Foto: Regio15

DEN HAAG - Het bestuur van de Noeroel Islam moskee aan de Scheepersstraat in de Haagse wijk Transvaal heeft een rechtszaak gewonnen die was aangespannen door de weggestuurde vicevoorzitter. De man is uit de moskeevereniging gezet na een rumoerige ledenvergadering in juni dit jaar. Het moskeebestuur mocht dat doen, oordeelt de rechtbank.

De Noeroel Islam moskee, waar veel Surinaamse gelovigen komen, wordt al enkele jaren verscheurd door een conflict tussen het bestuur en een dissidente groep gelovigen. Deze moskeegangers menen dat het huidige moskeebestuur in de ban is geraakt van een 'Brits-Pakistaanse sekte'. De dissidenten verwijten het bestuur verder dat het geen openheid geeft over de financiële administratie. Het zittende bestuur beschuldigde de vice-voorzitter ervan dat hij tijdens een tumultueuze ledenvergadering in juni een ander bestuurslid de microfoon had afgepakt. Ook zou hij iemand weggeduwd hebben. Voor de vergadering zou hij zich al provocerend gedragen hebben jegens medebestuursleden. Vorige maand verklaarde de vicevoorzitter bij de rechter dat hij zelf tijdens de vergadering onheus bejegend is. Hij zou mishandeld zijn.

'Zorgen voor meer transparantie' Tijdens het kort geding eiste hij niet alleen zijn lidmaatschap van de moskeevereniging en het bestuur terug. Hij wilde eindelijk eens toegang krijgen tot de administratie van de moskee. 'De leden hebben me in het bestuur gekozen om te zorgen voor meer transparantie', zei hij. De rechtbank heeft na het kort geding beelden en geluidsfragmenten van de ledenvergadering bestudeerd. Die hebben de indruk gegeven dat de bijeenkomst in juni verder geëscaleerd is door uitlatingen van de vicevoorzitter. De rechtbank vindt het daarom 'niet onbegrijpelijk' dat het zittende bestuur heeft besloten het lidmaatschap van de vicevoorzitter op te zeggen.