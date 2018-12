Deel dit artikel:













Inwoners Den Haag mogen meepraten over vervanging populieren Kettingzaag om een boom om te zagen. | Foto: ANP

DEN HAAG - De gemeente Den Haag wil dat inwoners gaan meepraten over de vervanging van de populieren in de stad. Zo'n 2.200 populieren worden de komende jaren gerooid omdat ze in slechte staat zijn. In een aantal wijken heeft de gemeente het overleg met de bewoners al gehad.

Den Haag is al enige tijd bezig met de vervanging van oude populieren. De bomen worden slap en kwetsbaar als ze aan het eind van hun leeftijd zijn, daardoor kunnen er takken vanaf breken. 'Voor iedere onveilige populier wordt een nieuwe, gezonde boom teruggeplant,' aldus verantwoordelijk wethouder Richard de Mos. Op vier plekken in de stad heeft de gemeente al met omwonenden gepraat. Het gaat om de Van Boetzelaerlaan en Statenlaan, de Bovendijk, de Conradkade en de Volendamlaan. De Mos: 'We hebben bewoners gevraagd om ons te adviseren over de aanpak van het probleem. Moeten we flink snoeien of de bomen vervangen? Ik vind het belangrijk dat we goed luisteren naar omwonenden. De aanpak van deze bomen heeft namelijk veel impact op hun woonomgeving.'

Nieuwe boom kiezen Veel bewoners adviseerden tijdens de bewonersavond om de populieren weg te halen en te vervangen. Zij willen ook graag meedenken over de bomen die ervoor terugkomen. Op de Conradkade, waar maar liefst 75 populieren staan, kozen bewoners ervoor om de populieren voor een deel te laten staan en het andere deel flink terug te snoeien. De gemeente neemt deze adviezen over. Elders in de stad gaat er nog gepraat worden met omwonenden van populieren. Het gaat dan om locaties waar één tot vijftig van die bomen staan. Ook daar kunnen mensen kiezen welke boom er moet terugkomen voor gekapte exemplaren. De aanpak van de populieren zal de komende twee jaar in beslag nemen.