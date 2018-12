Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Joke: 'Er zijn dagen dat ik helemaal geen woord zeg' Foto: Omroep West

DEN HAAG - Vier jaar geleden overleed de man van Joke en sindsdien is het stil in huis. 'Het zijn toch wel lange dagen als je alleen thuis bent.' Joke is blij met haar twee dochters met wie ze regelmatig contact heeft, maar verder spreekt ze weinig mensen. Er zijn dagen dat ze geen woord zegt.

En dat gaat Bep aan het hart. Bep heeft jarenlang bij Joke in de flat gewoond. Ze weet dat Joke zich te vaak alleen voelt en dus stuurt ze Johan Overdevest naar haar toe met een kerstpakket. Johan gaat deze week dagelijks op pad om mensen die zich eenzaam voelen te laten weten dat er aan ze gedacht wordt. 'Ik denk aan jou' dagelijks te zien

Van 17 t/m 22 december zie je 'Ik denk aan jou' dagelijks op de site en de app van Omroep West en op zaterdag 22 december is er een uitzending van 'Ik denk aan jou' met bijzondere ontmoetingen op TV West.