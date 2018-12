Deel dit artikel:













Davina Michelle doet voorprogramma P!nk op Malieveld Davina Michelle tijdens haar optreden | Beeld: NPO

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Davina Michelle staat op 11 augustus op het Malieveld in Den Haag in het voorprogramma van zangeres P!nk. Dat maakte Twan Huys vrijdagavond bekend in RTL Late Night. De zangeres uit Nieuwerkerk aan den IJssel wist nog van niks.

'Wij hebben vandaag te horen gekregen van Mojo dat jij in het voorprogramma staat op 11 augustus op het Malieveld met Pink', zei Twan Huys vrijdagavond tegen de zangeres. Davina Michelle reageerde daar behoorlijk verbaasd op: 'Echt waar?! Wat fantastisch! Ik sta helemaal te trillen.' Davina coverde vorig jaar het nummer 'What About Us' van P!nk op haar YouTube-kanaal en oogstte daarmee veel lof. Zelfs de Amerikaanse zangeres was onder de indruk. 'Dit klinkt beter dan hoe ik ooit zal klinken', reageerde P!nk toen. De cover is op YouTube inmiddels bijna twaalf miljoen keer bekeken.

