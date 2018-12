Woning Delft volledig uitgebrand: 'Waar moeten we nu slapen?'

DELFT - In een woning op de derde etage aan de Diepenbrockstraat in Delft is zaterdagochtend een hevige brand uitgebroken. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het een 'flinke uitslaande brand waarbij de vlammen naar buiten kwamen'. Zes omliggende woningen werden ontruimd. De woning waar de brand is ontstaan is volledig uitgebrand.

Volgens de woordvoerder konden de acht mensen die in het huis waren zichzelf in veiligheid brengen. Wel worden ze in de ambulance gecontroleerd vanwege het inademen van rook. 'De schade aan de woning is enorm, het is volledig uitgebrand', zegt de woordvoerder. 'De oorzaak is onduidelijk.'

Een jongen die in het uitgebrande huis woonde, zegt dat hij in eerste instantie niks doorhad. 'Ik lag te slapen toen het gebeurde, ik werd door mijn broer wakker gemaakt', vertelt hij. Volgens de jongen is het extra treurig omdat ze net het huis hadden opgeknapt en nieuwe spullen hadden gekocht. 'En waar moeten we nu slapen?', vraag hij zich af.



Zes woningen ontruimd

De bovenburen zijn door de brandweer met een hoogwerker van het balkon gehaald. De hond, die ook in het huis boven de brand was, wilde echter niet meewerken. Na overleg heeft de brandweer de hond vastgezet aan het balkon. 'Hij zat daar veilig, dus hebben we hem daar laten zitten', aldus de woordvoerder.

De zes omliggende woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen door de gemeente. Na het ventileren van de woningen kunnen de buren, behalve die van de bovenliggende woning, weer terug naar huis.