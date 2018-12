Deel dit artikel:













Vrouw met geweld beroofd, 26-jarige man aangehouden Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

GOUDA - Aan het Park Atlantis in Gouda is vrijdag- op zaterdagnacht een vrouw met geweld beroofd van haar mobiele telefoon. In de omgeving werd een 26-jarige man uit Gouda aangehouden. Volgens de politie is het slachtoffer niet gewond geraakt.

Het slachtoffer liep vrijdag- op zaterdagnacht vanaf de Buchnerweg het Bleulandpad op. Er stopte een donkergrijze auto achter haar waar een man uitstapte. Toen de vrouw het Park Atlantis inliep merkte ze dat de man haar volgde. Kort daarna werd ze door de man met geweld beroofd van haar mobiele telefoon. Na de roof rende de verdachte weg. Hij stapte als bijrijder in de donkergrijze auto, die wegreed via de Bleulandweg. Enige tijd later hield de politie een 26-jarige verdachte aan op het Regentesseplantsoen. De politie is nog op zoek naar getuigen van de beroving.