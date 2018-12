Haagse punkband The Brommers brengt nooit eerder uitgebracht materiaal uit

De Haagse punkband The Brommers begin jaren tachtig | Foto: The Brommers

DEN HAAG - Veertig jaar na de oprichting zijn ze even terug van weggeweest: de Haagse punkband The Brommers. Ze stonden ooit in het voorprogramma van The Cure en Gruppo Sportivo. 29 december verschijnt een fraai ontworpen vinylbox, met daarin nooit eerder uitgebracht materiaal.

De gelimiteerde oplage van 500 stuks is een eerbetoon aan Dick van der Post, die hun eerste EP uitbracht in 1980. Van der Post wordt gezien als hun goeroe. Na zijn overlijden in 2015 dook er nooit eerder uitgebracht materiaal van The Brommers op. En dat was zo goed dat het wel uitgebracht moest worden.

Het concept van The Brommers is veertig jaar later nog steeds hetzelfde. Omdat er geen geld was, deden ze alles zelf. Zo werd hun eerste EP Defekt uit 1980 uitgebracht in een zelf bedrukte enveloppe. Een begeleidend stencil werd illegaal gedrukt bij het Paard van Troje. En klaar was Kees. De gelimiteerde vinylbox wordt nu ook weer helemaal in eigen beheer uitgebracht.

De release-party van de box van The Brommers is zaterdagmiddag 29 december in The Grey Space in the Middle in Den Haag.

LEES OOK: Eropuit met (klein)kinderen tijdens de kerstvakantie: 5 tips uit de hele regio