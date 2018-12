Uitstel van betaling voor chipmachinefabrikant

DELFT - Het Delftse bedrijf Mapper heeft uitstel van betaling gekregen. Er is een bewindvoerder aangesteld die de mogelijkheden van een doorstart onderzoekt. Daarvoor wordt met verschillende partijen gepraat.

Mapper maakt chipmachines, maar op een andere manier dan de grote chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven. Het Delftse bedrijf gold als een potentiele uitdager van ASML. De directeur van dat bedrijf zei eerder deze week dat hij wil praten met het noodlijdende Mapper.

Mapper is voortgekomen uit onderzoek dat werd gedaan aan de TU Delft en is opgericht in 2000. Er werken zo'n 240 mensen.