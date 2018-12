Deel dit artikel:













Bestuurder die doorreed na aanrijding in Naaldwijk opgepakt Het slachtoffer krijgt eerste hulp (Foto: Regio15)

NAALDWIJK - Op de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk is een fietser aangereden door een automobilist. Dat gebeurde zaterdagavond even na zeven uur. De auto reed na de aanrijding door. Later op de avond kon de politie de automobilist, een 29-jarige man uit Vlaardingen, aanhouden.

Het slachtoffer is een oudere man. Hij raakte gewond aan zijn hoofd en liep diverse botbreuken op. Getuigen die zagen dat de bestuurder na de aanrijding doorreed en het slachtoffer achterliet, konden de politie een goede omschrijving geven van de auto en de bestuurder. De politie had de betrokken auto snel opgespoord, deze stond iets verderop in de Meloenstraat.

Positieve test De verdachte werd later gezien in een andere auto, waarna de politie hem aan kon houden. Bij de 29-jarige man werd een positieve speekseltest afgenomen en later ook een bloedtest. Het rijbewijs van de verdachte is ingenomen en hij krijgt een proces-verbaal