Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser gewond bij aanrijding Het slachtoffer krijgt eerste hulp (Foto: Regio15)

NAALDWIJK - Op de Secretaris Verhoeffweg in Naaldwijk is een fietser aangereden door een automobilist. Dat gebeurde zaterdagavond even na zeven uur. De auto reed na de aanrijding door.

Het slachtoffer is een oudere man. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. Hoe het met hem is, is niet duidelijk. De politie is op zoek naar een grijze Opel Corsa, een oud model, met in elk geval schade aan de linkerspiegel.