Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Overval op supermarkt in Den Haag Een agent bij de overvallen winkel (Foto: Regio 15)

DEN HAAG - Op de Oudemansstraat in Den Haag is een supermarkt overvallen. Dat gebeurde rond acht uur op zaterdagavond. Of er iets is buit gemaakt is niet duidelijk.

De winkel op de hoek van de Linnaeusstraat kreeg bezoek van twee mannen. Die gingen er vandoor richting de Paets van Troostwijkstraat. Ze zijn nog spoorloos.