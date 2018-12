Zoektocht naar inzittenden na aantreffen auto te water

Auto te water in Bodegraven | Foto: AS Media

BODEGRAVEN - Zondagmorgen zijn duikers van de brandweer op zoek geweest naar mogelijke inzittenden van een te water geraakte auto in Bodegraven.

Dat gebeurde rond 02:30 uur aan de Oud Bodegraafseweg. De brandweer heeft niemand aangetroffen. De politie heeft gewacht op het bergingsbedrijf, die de auto uit het water heeft gehaald.

De politie gaat verder uitzoeken wie er in de auto heeft gereden en waarom deze in het water is beland.