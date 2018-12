Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Arrestatieteam overmeestert 'verwarde' man in flat in Zoetermeer Arrestatieteam bij flat in Zoetermeer | Foto: Regio15

ZOETERMEER - Een arrestatieteam van de politie heeft zondagmorgen een man overmeesterd in een flat aan het Laveibos in Zoetermeer. De politie maakte zich ernstig zorgen om de man, omdat hij dreigde zichzelf of anderen wat aan te doen.

De man is een bekende van de politie, dat laat een woordvoerster van de politie weten. De man verschuilde zich in de flat. Agenten kregen de man zelf niet te pakken, zodoende werd er een arrestatieteam ingeschakeld. Die wisten de man wel te pakken. De actie heeft zo'n twee uur geduurd. Er wordt nu eerst onderzocht of hij strafbare feiten heeft gepleegd. Ook wordt gekeken welke zorg hij nodig heeft en in welke opvang dat dan kan plaatsvinden.