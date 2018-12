Opstelling ADO Den Haag: Groenendijk houdt tegen Feyenoord vast aan winnende formatie

DEN HAAG - ADO Den Haag start tegen Feyenoord met dezelfde elf spelers die van Willem II wonnen. Dat betekent dat Melvyn Lorenzen en Tom Beugelsdijk vanaf het eerste fluitsignaal op het veld staan.

Lex Immers was tijdens de wedstrijd tegen Willem II de grote man aan Haagse zijde. De middenvelder scoorde twee keer tegen de Tilburgers. Erik Falkenburg – die de andere treffer maakte in Brabant – krijgt in de spirts de voorkeur boven Tomáš Necid.





