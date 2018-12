Kans op witte Kerst definitief vervlogen

DEN HAAG - Geen witte, maar een grijze Kerst. Voor het zoveelste jaar op rij zal er met de kerstdagen geen wit landschap te bewonderen zijn. In plaats daarvan zal Kerst dit jaar vooral grauw, mistig en soms nat zijn.

Ook dit jaar droomde Bing Crosby weer veelvuldig op de radio van een ‘White Christmas’, maar het zal Kerst 2018 wederom bij dromen blijven. Maandag en Eerste Kerstdag laat de zon zich af en toe zien en is het droog. Automobilisten die in de ochtend de weg opgaan, kunnen last hebben van mist.

Tweede Kerstdag is er meer bewolking en valt soms wat motregen. Er staat alle dagen weinig wind en het wordt 's middags steeds een graad of 7.



Slag om de arm

Een week geleden hield weerman Huub Mizee nog een hele kleine een slag om de arm, met het weer weet je het tenslotte nooit zeker. Maar met temperaturen ver boven het vriespunt is de hoop op een witte Kerst definitief vervlogen.

Na kerst volgen nog enkele bewolkte, maar overwegend droge, dagen met maxima van een graad of 7. Richting de jaarwisseling neemt de kans op regen langzaam toe. Ook wordt de temperatuurverwachting vanaf ongeveer de jaarwisseling flink onzeker. De kans op aanhoudend vrij zacht winterweer is het grootst, maar er is ook een significante kans op kouder winterweer.