LIVEBLOG: Sluit ADO het jaar af met een overwinning op Feyenoord? | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - ADO Den Haag sluit 2018 af met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Als de mannen van Fons Groenendijk winnen van de Rotterdammers staan ze in het linkerrijtje en zitten ze met een heerlijk gevoel aan het kerstdiner. Als ze verliezen komen de nacompetitieplekken weer wat dichterbij. Mis niets van de wedstrijd via Radio West 89.3fm of volg dit liveblog.