Dode en zes gewonden bij ernstig ongeval op N210

LEKKERKERK - Op de N210 tussen Krimpen aan de Lek en Lekkerkerk heeft zondagmiddag een ernstig ongeval plaatsgevonden waarbij drie voertuigen betrokken waren. Bij het ongeluk is een dode gevallen. Vijf inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Een zesde gewonde hoefde niet naar het ziekenhuis.

Naast meerdere ambulances, werden ook twee traumahelikopters opgeroepen.

De brandweer heeft de gewonden uit de voertuigen bevrijd. Of de slachtoffers met de traumahelikopter naar het ziekenhuis zijn vervoerd, is nog niet bekend. De N210 is in beide richtingen afgesloten.