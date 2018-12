Deel dit artikel:













Goed spelend ADO pakt punt tegen Feyenoord en gaat met lekker gevoel de kerst in Nasser El Khayati scoorde twee keer voor ADO Den Haag tegen Feyenoord | Foto: Soccrates Immages

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft met 2-2 gelijkgespeeld tegen Feyenoord. Op het eerste kwartier na rust, was de Haagse equipe de betere ploeg. Grote man aan de kant van ADO was wederom Nasser el Khayati. De middenvelder was verantwoordelijk voor beide Haagse doelpunten.

Binnen vijf minuten kon het Haagse publiek al juichen. El Khayati schoot een vrije trap op schitterende wijze binnen voor de ploeg van Fons Groenendijk.





ADO was de eerste helft de betere ploeg. De mannen van Groenendijk konden het overwicht niet omzetten in meer doelpunten. Lex Immers en Melvyn Lorenzen kwamen net iets tekort om de score uit te breiden.

ADO vergeet te scoren ADO was de eerste helft de betere ploeg. De mannen van Groenendijk konden het overwicht niet omzetten in meer doelpunten. Lex Immers en Melvyn Lorenzen kwamen net iets tekort om de score uit te breiden. Waar ADO 'vergat' te scoren, lukte dat Feyenoord wel. Het enige schot dat de Rotterdammers de eerste helft tussen de palen kregen, ging meteen in het doel. Steven Berghuis scoorde vlak voor de rust. Die rust had Feyenoord goed gedaan. De club uit de havenstad begon furieus en ADO-keeper Robbert Zwinkels moest een paar keer handelend optreden op schoten van Robin van Persie en Bart Nieuwkoop. Na tien minuten ging de storm liggen en kreeg ADO meer grip op de wedstrijd.

Beugelsdijk voorop in de strijd Toch was het Feyenoord dat op voorsprong kwam. Larsson kreeg te veel ruimte van de Haagse verdedigers en schoot de bal vanaf 'rand zestien' binnen. Tom Beugelsdijk ging vervolgens voorop in de strijd en was bij een aantal ADO-aanvallen betrokken. Bij een van die aanvallen kreeg hij een elleboog van Feyenoord-verdediger Nieuwkoop. Die kreeg een rode kaart en ADO een penalty. El Khayati benutte het buitenkansje op sublieme wijze door de strafschop vol in de kruising te trappen.

Laatste kwartier ADO had het laatste kwartier het overwicht en zag invaller Yuning Zhang meermaals gevaarlijk worden voor het Rotterdamse doel. Tot een doelpunt kwam het niet. ADO deed zichzelf met het gelijkspel tekort. Scoreverloop ADO Den Haag - Feyenoord 2-2 (1-1)

1-0 El Khayati

1-1 Berghuis

1-2 Larsson

2-2 El Khayati

Opstellingen:

ADO Den Haag: Zwinkels, Troupée, Beugelsdijk, Kanon, Meijers, Immers, El Khayati, Bakker, Becker, Falkenburg ('78 Goppel), Lorenzen ('78 Zhang) Feyenoord: Bijlow, Nieuwkoop, Van Beek, Van der Heijden, Verdonk, Tapia, Toornstra ('70 Kokcü), Vilhena, Berghuis, Van Persie ('78 Geertruida), Larsson ('89 El Hankouri)

Scheidrechter: Kevin Blom Gele kaarten: Beugelsdijk (ADO Den Haag), Nieuwkoop, Berghuis (Feyenoord) Rode kaarten: Nieuwkoop (Feyenoord)